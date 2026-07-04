台光電6月業績攀峰 月增13% 連四月創高

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）業績報喜，昨（3）日公布6月營收177.32億元，月增13.5%，年增1.2倍，連四個月創歷史新高。台光電股價近期逆勢走強，昨日股價衝上6,080元新天價，上漲425元。

台光電為無鹵基材與黏合片全球市占第一的供應商，連兩年業績大爆發，今年第2季合併營收為472.75億元，季增42.9%、年增1.1倍，上半年合併營收為803.42億元，年增81.8%。法人認為，該公司今年整體業績表現續創新高可期。

台光電首季每股純益為14.9元，先前應主管機關要求，公告自結5月歸屬母公司業主淨利為32.49億元，年增199.3%，單月每股純益9.07元。

台光電在AI基礎建設應用高速產品設計用HSD基材市占率維持全球第一，尤其在AI伺服器應用的市占率超越其他競爭對手。該公司預期，會持續開發高速高頻低信號損耗基材，維持在高階HDI的市占率，並跨足衛星通訊產品市場，爭取市占率增長。

台光電強調，長期深耕高階CCL領域，現為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌核心供應商，並在M8與M9等級高階CCL材料領域，領先同業取得客戶認證及量產。

展望未來，台光電日前提到，對全產品線的市場前景持續看好，包括AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星與記憶體模組等應用需求呈現穩健成長，預期今年仍將延續全產全銷態勢。

在產能建置方面，台光電已於去年完成中國大陸黃石／中山，以及馬來西亞檳城廠區擴充，也啟動未來兩年的擴產計畫，於台灣、中國大陸、馬來西亞再行擴充產線，預計2027年底時總產能將達945萬張。