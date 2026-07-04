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亞光6月營收月增11% 需求回溫
亞光（3019）昨（3）日公布6月營收29.14億元，月增11%，創單月新高，年增13%，主要來自數位相機及車載鏡頭需求回溫激勵。
亞光第2季營收80.28億元，季增29%、年增16.2%，改寫新猷。亞光累計今年上半年營收142.37億元，年增15.6%。
亞光昨天股價收在152元，上漲2.5元，外資反手賣超。
亞光董事長賴以仁日前表示，今年以來數位相機訂單熱絡，加上車載鏡頭需求回溫，「下半年看起來不錯」，至於人形機器人應用，目前主要聚焦臉部高難度的鏡頭。
此外，亞光也積極搶攻共同封裝光學（CPO）商機，內部以奈米壓印（NIL）技術生產Metalens應用於CPO領域的準直鏡及稜鏡，具成本及耐熱優勢，同時規劃開發Microlens Arry（微透鏡陣列）加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣。
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