友訊將成立機器人公司

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）日前宣布跨足AI機器人市場，結合AI、智慧聯網與雲端服務核心能力，布局新世代安全保護與智慧陪伴應用，後續更將成立友訊機器人公司，友訊執行長張家瑞擔任新公司董事長。

搭上機器人議題，友訊昨（3）日開低走高，盤中受惠買盤進駐，推升股價拉上漲停，上漲1.8元，收20元，成交量逼近3萬張。

友訊日前宣布，看好安全保護與智慧陪伴應用市場長期發展潛力，並將AI機器人列為未來重點發展新事業方向之一。友訊機器人規劃，有別於傳統機器人硬體製造，將以AI平台服務為核心，推動AI機器人解決方案，聚焦「智慧陪伴」與「安全照護」兩大應用，布局高附加價值的服務型商業模式。

友訊認為，順應生成式AI、邊緣運算及智慧感測技術快速發展，AI機器人正逐步走向實體生活與產業應用場景，友訊整合AI平台服務、雲端管理及智慧聯網能力，透過軟硬體生態系夥伴共，打造AI機器人解決方案。