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南亞科營收／6月293.88億元再創高 第2季首破800億元、季增68%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）3日公布6月合併營收293.88億元，月增6.2%、年增621.3%，營收連九個月改寫歷史新高；累計今年上半年合併營收1,316.36億元，年增643%，反映DRAM報價上揚與供給吃緊效應持續發酵。

以季度表現來看，南亞科第2季合併營收825.5億元，首度突破800億元大關，季增68%、年增684%，並連續三季創下單季營收新高，顯示記憶體景氣復甦已明顯反映在營收動能上。

儘管集邦最新調查指出，第3季記憶體價格仍受AI server需求支撐，但因PC、智慧手機等消費端客戶承受力達到極限，加上價格基期墊高，預估第3季一般型DRAM合約價季增13%至18%，NAND Flash合約價季增10%至15%，漲幅將較前幾季收斂。不過，就DRAM供需來看，原廠持續將產能轉向server應用，壓縮PC DRAM、LPDRAM與consumer DRAM供應，整體市場仍維持偏緊格局。

南亞科今年營運大幅跳升，主要受惠AI伺服器與高階運算需求帶動記憶體供給結構改變，加上DDR4、consumer DRAM等成熟型產品因國際大廠退出或減產，轉單效應持續發酵，推升台系DRAM廠出貨與報價表現。集邦也指出，雖然電視、機上盒等傳統消費性需求仍低迷，但車用、server SSD、網通等利基型應用相對穩健，且台系業者擴產DDR4的規模仍難完全補足大廠退出後留下的供給缺口，支撐合約價續揚。

展望後市，南亞科預計將於7月10日舉行第2季法說會，市場將關注DRAM報價走勢、客戶長約進展、產品組合變化及新產能規劃。南亞科總經理李培瑛先前表示，DRAM產業已進入結構性轉變，在AI需求帶動下，客戶需求仍遠高於供給，供需缺口至少到2027年底都將維持緊張。

南亞科 營收 智慧手機

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