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南電營收／6月46.84億元年增5成 上半年增37%、AI 載板需求續撐盤

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
南電6月營收不僅較5月44.40億元回升，也改寫今年單月新高。示意圖／ingimage
南電6月營收不僅較5月44.40億元回升，也改寫今年單月新高。示意圖／ingimage

PCB大廠南電（8046）3日表示，受惠市場需求成長，6月合併營收達46.84億元，月增約5.5%、年增50.03%；累計今年上半年營收247.53億元，年增37.2%。

南電6月營收不僅較5月44.40億元回升，也改寫今年單月新高，顯示AI伺服器、高效運算與高階IC載板需求仍是支撐營運的核心動能。從上季來看，南電4月營收44.51億元、5月44.40億元、6月46.84億元，單季營收約135.75億元，較第1季111.77億元明顯走升。

南電今年以來受惠AI帶動高階載板需求升溫，出貨同步揚升。南電總經理呂連瑞先前也指出，AI成長才剛起步，因應未來需求，今年投資規模將會是史上最大，並看好在AI、高效晶片與先進封裝需求帶動下，今年營運可望季季增。

展望後市，南電營運重點仍將聚焦高階ABF載板、BT載板及AI／HPC相關應用。隨6月營收站上46億元、上半年營收年增逾三成，後續觀察重點在高階產品出貨能否延續、擴產進度與材料供應是否跟上客戶拉貨節奏，以及產品組合優化對毛利率的帶動效果。

營收 南電

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