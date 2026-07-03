AES營收／6月月增5.3%、年增25.6% 創下「三高」紀錄

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY（6781）3日公布今年6月營收，雙雙繳出月比、年比成成長，其中，AES持續受惠伺服器備援電池模組（BBU）動能，今年6月營收16.85億元，月增5.3%、年增25.6%，續創單月歷史新高紀錄，第2季、上半年業績亦登頂。

AES今年第2季營收48.08億元，季增6.1%、年增21%，創單季新高；累計AES今年上半年營收為93.38億元，年增26%，亦登頂。

展望2026年，新普暨AES董事長宋福祥表示，隨著5G基地台的布建、AI快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業備援系統電池模組需求。

其中，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢；資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求，成為備用電源下階段成長主要動能。

在新普方面，今年6月營收為70.52億元，月增1.4%、年增11.5%。新普今年第2季營收209.17億元，季增13.3%、年增6.6%；累計新普今年上半年營收為393.86億元，年增3.6%。

宋福祥提到，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。