搶進AI機器人布局 友訊亮燈漲停

全球網通品牌 D-Link 友訊科技（2332）日前宣布跨足AI機器人市場，將結合AI、智慧聯網與雲端服務核心能力，積極布局新世代安全保護與智慧陪伴應用，激勵股價亮燈漲停。

友訊今天開低走高，盤中買盤進駐，成交量拉高到2.3萬張以上，推升股價快速拉上漲停，股價來到20元，市價及漲停價委買張數超5,600張。

日前友訊受邀參加由群益金鼎證券主辦之「2026 Q2 投資論壇」，友訊指出，受惠於企業網路及智慧連網產品需求回溫，加上產品組合優化與費用控管成效顯現，營運體質持續改善。

同時友訊也宣布積極佈局 AI智慧聯網，與策略夥伴展開合作，共同投入100G及400G AI高速交換器開發，以因應區域型企業所需AI運算與資料中心對高速傳輸及高頻寬網路架構日益成長的需求。未來相關產品將結合企業級核心交換器、匯聚交換器、邊緣交換器、企業級無線基地台及Nuclias Unity全新雲端管理平台，打造完整的企業網路整合方案，協助中大型企業加速AI時代下的網路升級與數位轉型。

此外，看準順應生成式AI、邊緣運算及智慧感測技術快速發展，AI機器人正逐步走向實體生活與產業應用場景。友訊表示，看好安全保護與智慧陪伴應用市場的長期發展潛力，並將AI機器人列為未來重點發展的新事業方向之一。

不同於傳統機器人業者以硬體銷售為主的商業模式，友訊強調，將聚焦AI平台服務、雲端管理及智慧聯網整合能力，透過軟硬體生態系合作夥伴共同打造AI機器人解決方案，發展具持續性價值的服務型商業模式。