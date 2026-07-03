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MCU 業務 雅特力盤中攻上漲停
台股今日早盤回檔修正，不過微控制器（MCU）廠雅特力（6907）有亮眼業績撐腰，逆勢突圍於盤中攻上漲停。
雅特力主攻32位元MCU產品，累計前五月合併營收為12.47億元，年增率高達84.1％，首季獲利年增超過3倍，每股純益為1.16元。
雅特力今年至今營運呈現穩健成長態勢，該公司先前提到，並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵。
雅特力的營收結構中，包含智慧家庭、AIoT、智慧工控、智慧應用、智慧移動裝置等項目，首季的成長動能包括既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段，同時在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大。
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