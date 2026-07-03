信邦6月營收月增2% 訂單穩定增加

信邦（3023）昨（2）日公布6月合併營收為30.93億元，續創單月新高，第2季營收90.63億元，創單季新高。信邦表示，依據目前客戶需求排程，訂單仍穩定增加，第3季營運預期表現優於第2季。

信邦6月營收30.93億元，月增2.7%，年增17.5%；第2季合併營收為90.63億元，季增8.8%，年增16.7%；累計上半年合併營收為173.87億元，年增8.7%，創同期新高。信邦表示，6月合併營收成長，主要受惠綠能及工業應用等領域銷售增溫，較5月增長25.8%及4%。

信邦聚焦美國高階市場，已有多家人型機器人的客戶產品已進入少量至中量出貨階段，相關專案已由開發驗證逐步邁向試量產，為積極因應後續的量產潮，信邦已於台灣中部地區購置廠房。

至於「MAGIC」五大產業上半年度表現，醫療及健康照護產業成長23.3%、汽車產業成長24%、綠能產業減少10.4%、工業應用產業成長25.1%、通訊及電子周邊產業減少9.2%。