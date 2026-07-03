艾笛森6月合併營收攀峰

LED封裝廠艾笛森（3591）受惠車用客戶陸續深耕出貨，昨（2）日公告6月合併營收2.42億元，月增12.2%、年增34.8%，單月創新高；累計今年前六個月合併營收12.72億元，年增7.2%。

艾笛森指出，6月主要成長動能來自車用產品市場需求非常暢旺，包括中國大陸揚州廠及台北兩地的出貨量皆顯著超越以往。車用領域在今年陸續迎來多家新客戶加入，客戶組合更加多元化，加上過去基期較低，進一步帶動車用產品在6月的營收占比一舉突破五成。

在營收占比組成方面，艾笛森表示，6月除車用產品跨越五成大關外，照明產品雖受市場競爭影響，仍貢獻高達約四成多的營收，而近年積極發展的感測元件則穩定維持在約7%的水準。下半年的整體發展策略將全面聚焦在感測元件這一區塊，作為照明之外投入最多心力布局的重點產品。

針對感測元件布局，艾笛森指出，正積極導入多項新興應用領域，包含無人機對地測距等高階感測元件，初期對營收的絕對貢獻不會一步登天，但近期陸續進入交貨與出貨階段，預期後續呈現逐步成長的健康態勢。

此外，隨著中壢廠辦預計完成整修、後續進駐投產，新產能的加入將為下半年增添柴火，搭配公司推動現金減資案以優化財務指標，資本效率可望進一步提升。

展望未來營運，艾笛森今年第1季已順利轉虧為盈，成功終結連續三季的赤字。隨著車用與感測兩大核心產品線出貨動能加溫，公司維持樂觀預期，今年的營收與獲利皆可望繳出優於去年一定幅度的亮眼成績。