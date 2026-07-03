遠傳遠距醫療 進軍國際

遠傳電信（4904）遠距醫療躍上國際舞台，近期前進新加坡「亞太智慧健康展」，攜手台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA），展出遠距會診、在宅醫療、5G智慧救護車等遠距醫療三大應用 ，積極布局國際市場。

根據市場調查，東南亞國家遠距醫療市場至2033年，年複合成長率將達18.55%。亞太智慧健康展（Smart Health Asia 2026）吸引超過4,000名與會者及來自東南亞多國醫療機構與產業決策者參與。遠傳為全台首家參展電信業者，攜手TAIDHA與產業夥伴，將數位健康產業成果推進國際市場。

遠傳表示，透過5G、衛星通訊技術，可協助在地政府、醫療機構因應都市、偏遠地區所需，打造跨域、無國界的智慧醫療服務標竿，與TAIDHA整合醫療服務與資通訊技術，協助台灣產業鏈進入東協市場。

遠傳自主研發的5G遠距診療平台相關應用，深耕遠距智慧醫療多年，更已取得多項ISO與HIPAA國際認證標準，提供完整的遠距診療與健康管理解決方案。

近年遠傳積極走向國際市場，繼2025年與印尼國營衛星業者Telkomsat簽訂三方合作備忘錄（MOU），陸續在當地進行服務驗證與試辦，推進遠距醫療應用落地商業化。

遠傳表示，此次主打跨境專科遠距會診、在宅醫療、5G遠傳智慧救護車三大智慧應用。跨境專科遠距會診提供高品質視訊與臨床資料整合服務，協助海外患者在當地醫療據點即時連線台灣醫學中心，由台灣專科醫師進行診療。

在宅醫療服務透過雲端醫療資訊系統（Cloud HIS）、遠距診療平台、遠傳Health+ App，讓偏遠地區或不便前往醫療院所的患者在家中即可獲得持續照護。

針對需要快速送醫的患者，遠傳5G智慧救護車結合5G高速傳輸技術，可即時回傳患者影像、生理數據，提供完整到院前醫療資訊，提升急重症處置效率，爭取黃金救援時間。