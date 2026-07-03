合勤控攻戶外連網商機

合勤控（3704）旗下兆勤科技看準戶外連網需求，推出戶外型無線基地台，搶攻MSP（管理服務供應商）客戶，進軍工業與輕工業場域、中小型企業市場，可應用在校園、體育場館、活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境。

兆勤科技為合勤控旗下提供結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案業者 ，近年合勤控深耕電信及中小企業市場，累計今年前五月營收116億元，年增6.6%。

兆勤打造Nebula生態，涵蓋有線、無線、安全與行動FWA等100多種相容產品，已經在150個不同的區域，超過100萬家企業採用。

兆勤科技網路事業群資深協理林永毅表示，戶外連線已是企業網路布局不可或缺的一環，市場對於穩定、易部署且支援遠距延伸的解決方案需求持續攀升。

兆勤持續擴展戶外型無線基地台產品，協助MSP因應持續成長的高速穩定連線需求，首款NWA55AX PTP點對點無線基地台，建立最遠達5公里的穩定無線傳輸。