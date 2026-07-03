智邦目標價 喊到3,666

繼美系外資將網通大廠智邦（2345）目標價喊上3,600元新高價後，日系外資昨（2）日出具最新報告指出，看好智邦後續營運，調高營收及獲利預估，重申「買進」評等，將目標價從原本的3,222元提升到3,666元，為市場上最高目標價。

智邦昨日開低走高，終場上漲90元，收2,750元，股價再創新高。智邦今年前五月受惠客戶訂單增加，累計營收達1,261億元，年增六成。外資看好大客戶新晶片將進入量產，推升整體供應鏈，加上AI加速器模組、1.6T交換器、L11整機架及CPO發酵，調高智邦營收及獲利預估。

外資看好，AI伺服器供應鏈即將引爆新一波成長動能，Amazon Trainium 3即將量產，成為推升整體供應鏈的關鍵催化劑，上修Amazon Trainium出貨預估，2027年出貨量從原本的260萬顆上調至320萬顆，成長幅度約25%。

因關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，外資表示，智邦來自ASIC需求動能即將發酵，上修智邦單季營收預估，預估第2季營收可望達870億元，第3季單季營收將突破千億水準，來到1,070億元，上修智邦今、明年營收預估。

智邦因應客戶需求，積極擴充台灣、美國、越南及馬來西亞產能，外資預估，智邦2026年整體產能將提升三到五成，以因應AI交換器及AI加速模組需求，未來1.6T交換器、L11整合機架以及CPO新產品則將成為推升2027年營運關鍵。

大型雲端客戶需求持續成長，智邦看好AI需求擴及各規模企業，可望進一步推升來自企業客戶端的需求。近期擴大產能，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠小量出貨，預估第3季量產出貨，南寮廠將從倉儲擴增產線，預計2027年投產。

在海外部分，智邦越南廠將新增第三座廠區，生產800G、1.6T交換器；美國達拉斯廠將在年底裝機，2027年量產，主打L11整機櫃解決方案；新加坡、馬來西亞生產基地則主打「光」生產基地，生產光收發模組、CPO交換器與OCS光交換器，預計2027年加入量產。