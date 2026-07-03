快訊

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

與蔣萬安防災較勁 只見賴總統的「韌性雙標」

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

聽新聞
0:00 / 0:00

智邦目標價 喊到3,666

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦總經理李訓德。聯合報系資料照
智邦總經理李訓德。聯合報系資料照

繼美系外資將網通大廠智邦（2345）目標價喊上3,600元新高價後，日系外資昨（2）日出具最新報告指出，看好智邦後續營運，調高營收及獲利預估，重申「買進」評等，將目標價從原本的3,222元提升到3,666元，為市場上最高目標價。

智邦昨日開低走高，終場上漲90元，收2,750元，股價再創新高。智邦今年前五月受惠客戶訂單增加，累計營收達1,261億元，年增六成。外資看好大客戶新晶片將進入量產，推升整體供應鏈，加上AI加速器模組、1.6T交換器、L11整機架及CPO發酵，調高智邦營收及獲利預估。

外資看好，AI伺服器供應鏈即將引爆新一波成長動能，Amazon Trainium 3即將量產，成為推升整體供應鏈的關鍵催化劑，上修Amazon Trainium出貨預估，2027年出貨量從原本的260萬顆上調至320萬顆，成長幅度約25%。

因關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，外資表示，智邦來自ASIC需求動能即將發酵，上修智邦單季營收預估，預估第2季營收可望達870億元，第3季單季營收將突破千億水準，來到1,070億元，上修智邦今、明年營收預估。

智邦因應客戶需求，積極擴充台灣、美國、越南及馬來西亞產能，外資預估，智邦2026年整體產能將提升三到五成，以因應AI交換器及AI加速模組需求，未來1.6T交換器、L11整合機架以及CPO新產品則將成為推升2027年營運關鍵。

大型雲端客戶需求持續成長，智邦看好AI需求擴及各規模企業，可望進一步推升來自企業客戶端的需求。近期擴大產能，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠小量出貨，預估第3季量產出貨，南寮廠將從倉儲擴增產線，預計2027年投產。

在海外部分，智邦越南廠將新增第三座廠區，生產800G、1.6T交換器；美國達拉斯廠將在年底裝機，2027年量產，主打L11整機櫃解決方案；新加坡、馬來西亞生產基地則主打「光」生產基地，生產光收發模組、CPO交換器與OCS光交換器，預計2027年加入量產。

智邦 外資 營收

延伸閱讀

外資上調聯發科（2454）目標價⋯他嗨喊：發哥要發了！網反酸出貨文

獲利成長動能強勁 法人調升禾伸堂目標價

外資報告洩漏天機 這檔半導體股明後年獲利「跳躍式核爆」

野村：AI半導體景氣周期仍未見頂 上調九家台廠目標價

相關新聞

安聯國際債券 有料

安聯國際債券基金近一周上漲1.88%，受惠於原油價格大幅回落，帶動債市多數收漲。從總體經濟面觀察，安聯投信指出，隨荷莫茲海峽航運逐步恢復，市場預期原油供應將明顯增加，使油價回落至衝突前水準，對通膨壓力相對可控。整體而言經濟數據偏正向，支撐投等債價格溫和上揚。

群益美國新創 後市可期

群益美國新創亮點基金近一周上漲5.57%，群益投信指出，美國企業財報表現優於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，大型科技股財報也顯示AI需求上修，訂單能見度高有助帶動營收及獲利成長。預期在評價面、基本面、資金面三大利多加持下，美股後市可期。

瀚亞中國A股 趨勢向上

瀚亞中國A股基金近一周上漲1.31%，瀚亞投資指出，中國憑藉能源與原物料取得優勢，及因戰爭所帶動的電動車與替代能源需求成長，具相對優勢。「新三樣」產品出口強勁，相關產業獲利仍面臨挑戰，建議聚焦資訊科技及受惠政策性產業投資企業，關注官方下半年可能反轉機會。

安聯網路資安 周漲9.4%

安聯網路資安趨勢基金周漲9.43%，地緣政治緊張升溫及多起能見度高的網路攻擊強化網路資安解決方案需求，從基本面看，對多數網路資安持股的營運仍保持良好，整體獲利趨勢具支撐，且後續成長能見度佳。展望未來，IPO市場回暖以及併購活動增加也有利於進一步支撐產業動能。

元大黃金期 中長線不淡

元大黃金期貨信託基金近一周跌2.49%，受升息預期壓抑，貴金屬市場短期疲弱，不過，中長期仍可望受惠全球央行買盤支撐。根據世界黃金協會（WGC）6月16日發布的全球央行黃金儲備調查報告，黃金在危機時期穩健表現、投組多元化及對沖通膨能力是各國央行持有黃金關鍵因素。

台股下半年 「萬元股上看5檔」

台股上半年漲勢凌厲，市場關注下半年高點是否已到。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容台股上半年走勢，並預估台股第四季有機會挑戰五萬四千五百點大關，且將有五檔萬元股出現；不過，他同時也提醒，市場過熱投資人必須提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。