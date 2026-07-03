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億光砸8.6億 泰國購地

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED大廠億光（2393）昨（2）日代子公司Everlight Electronics（Thailand）公告，擬斥資8.26億泰銖（約新台幣8.64億元）在泰國購地建廠。

這是億光拓展全球製造版圖跨出關鍵一步，全面強化東南亞產能布局，以興建廠房與建置生產設備，因應國際客戶對非中國製造供應鏈的強勁需求。

根據公告，億光這項海外擴產計畫選定泰國北柳府的BP工業園區，購入土地總面積折合約12萬6000.8平方公尺，交易對象為BAANPHO GREENPARK。此案透過議價方式辦理，價格參考專業機構CBRE的估價報告，最終定案金額折合新台幣逾8.6億元。

億光董事長葉寅夫先前表示，公司近年積極切入AI供應鏈，目前AI布局聚焦於電源應用領域，包括光耦合器與碳化矽產品，主要供貨給國內電源大廠。受惠AI伺服器與AI機櫃需求快速成長，帶動光耦合器產品比重持續提升，今年營收貢獻可望突破四成。

泰國 億光 葉寅夫

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