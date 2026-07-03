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和碩出售美 AI 新創股票
和碩（4938）昨（2）日公告，將處分AI雲端服務新創公司Lambda特別股持股，處分數量介於40萬股至111萬525股之間，處分單價不低於每股38美元，預計處分金額落在1,520萬美元至4,219萬美元（約新台幣4.86億元至13.5億元），交易對象及處分利益等細節，將待執行後再另行對外公告。
和碩先前斥資2,000萬美元入股Lambda，並取得約0.76％股權，主要作為財務性投資，本次出售持股，將有利於和碩充實營運資金。
據了解，Lambda是美國AI雲端服務新創公司（即NeoCloud公司），主要為工程師及研究開發人員提供雲端服務、伺服器及相關解決方案，客戶群除了微軟、英特爾、亞馬遜等科技巨頭之外，史丹佛大學、哈佛大學等學術單位亦是Lambda的客戶。
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