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明基材6月營收微增 衝刺醫療事業
偏光片廠明基材（8215）昨（2）日公布6月營收16.39億元，月增0.47%，年增13%；第2季營收49.45億元，季增8.7%，為2013年第2季以來最佳，年增24.8%。
明基材累計上半年營收94.91億元，年增5.5%。公司表示，偏光片沒有擴線，營收成長主要來自產品朝高值化產品升級，加上醫療事業因併購衛普加入，以及每年均有兩位數增長，推升整體業績。
明基材統計，第2季來自醫療營收占比已逾三成。
展望後市，明基材董事長陳建志日前表示，因應中東戰事對原物料上漲影響，上季偏光片及醫療產品均適度調漲價格，反映成本。預期顯示器需求因賽事拉貨高峰期已過，下半年需求不確定，至於醫療產品來自中南亞、歐美等市場需求相當不錯，全年醫療事業仍有雙位數增長。
明基材昨天股價收30.1元，上漲0.95元。
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