仁寶賣聯想認股權證 處分近四成持有量 獲利約2.8億元

仁寶（2324）昨（2）日公告，處分手中持有的聯想集團認股權證，交易總量為1,944萬個單位，相當於賣出原本持有總量近四成，每單位20.51元，處分金額3.98億元，處分利益約2.82億元。

聯想是仁寶重要大客戶，此次仁寶出脫聯想集團認股權證，引發市場關注。仁寶公告指出，此次交易主要目的主要為充實營運資金；至於更多細節，至昨天截稿前，未能取得仁寶說法。

仁寶於公告中指出，本次交易由董事長陳瑞聰核決，交易日期為2025年8月26日至2026年7月2日，並由市場價格決定，交易相對人為香港上海滙豐銀行，處分原因主要為充實集團營運資金規劃。

仁寶表示，此次交易完成後，該公司仍持有聯想集團認股權證2,946萬單位，換算金額約1.05億元，持股比率為2.56％。

據了解，仁寶與聯想合作關係相當密切，雙方並曾於2012年共同成立聯寶電腦，並在大陸安徽合肥打造研發及製造基地，當時聯想持股約51％、仁寶持股49％，惟仁寶於2018年退出合資，啟動賣權，當時認列處分利益約26億元。目前仁寶與聯想合作關係仍相當緊密，範圍不僅止於筆電代工業務，伺服器業務亦可望是雙方未來重點項目。

仁寶近年來積極搶攻AI伺服器市場，除了赴美打造新廠之外，也在台灣擴增研發及製造新產能。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）先前指出，上半年PC業務營收比重已經從過去的逾八成，下降至當前的65％，目標2027年達到PC及非PC營收占比各約五成。隨著AI伺服器的L10業務開始放量出貨，今年AI伺服器營收占比將達5％至10％。

法人指出，仁寶美國德州新廠將在下半年開始投入量產，屆時L10出貨動能開始提升之後，營收動能將可望迅速成長，伴隨當前已經透過伺服器品牌大廠切入北美五大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，隨著CSP大廠在AI基礎建設投資金額持續衝高，仁寶亦可望搭上這波AI伺服器商機。