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牧德6月合併營收月增1.7% 連四月創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

自動光學檢測設備廠牧德（3563）昨（2）日公告6月合併營收3.55億元，連續四個月創新高，月增1.7%，年增15.6%。

牧德第2季合併營收首度突破10億元大關、達10.47億元，創單季歷史新高，季增21.3％，年增8.1％；上半年合併營收19.11億元，年增8.5％。

牧德表示，受惠高階PCB應用需求穩定、高階檢測設備出貨動能延續，以及AI伺服器、高效能運算（HPC）與先進封裝相關應用持續成長，整體接單與出貨維持良好水準。

牧德先前於法說會中透露，近期推出多項新品，已陸續完成客戶驗證，並進入導入階段，相關成果正逐步反映於市場布局與營運表現。

隨著AI伺服器建置需求增加，高階IC載板、MSAP製程及光模組相關應用需求同步提升，也成為該公司未來重點布局方向。

牧德強調，將採深化PCB與半導體檢測設備的雙軌發展策略。因應部分關鍵零組件交期較以往拉長，該公司已提前進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規畫等，盼確保客戶交期與出貨需求，強化整體營運韌性。

牧德 營收 伺服器

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