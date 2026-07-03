聽新聞
0:00 / 0:00
牧德6月合併營收月增1.7% 連四月創高
自動光學檢測設備廠牧德（3563）昨（2）日公告6月合併營收3.55億元，連續四個月創新高，月增1.7%，年增15.6%。
牧德第2季合併營收首度突破10億元大關、達10.47億元，創單季歷史新高，季增21.3％，年增8.1％；上半年合併營收19.11億元，年增8.5％。
牧德表示，受惠高階PCB應用需求穩定、高階檢測設備出貨動能延續，以及AI伺服器、高效能運算（HPC）與先進封裝相關應用持續成長，整體接單與出貨維持良好水準。
牧德先前於法說會中透露，近期推出多項新品，已陸續完成客戶驗證，並進入導入階段，相關成果正逐步反映於市場布局與營運表現。
隨著AI伺服器建置需求增加，高階IC載板、MSAP製程及光模組相關應用需求同步提升，也成為該公司未來重點布局方向。
牧德強調，將採深化PCB與半導體檢測設備的雙軌發展策略。因應部分關鍵零組件交期較以往拉長，該公司已提前進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規畫等，盼確保客戶交期與出貨需求，強化整體營運韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。