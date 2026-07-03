鴻海電動車業務 添動能

外電報導，基於鴻海（2317）旗下鴻華先進Model B平台打造的三菱新款電動車，已在澳洲墨爾本的高速公路上行駛，預定今年底在紐澳市場推出。隨著新車上市，法人看好可望為鴻海電動車部門增添新成長動能。

外電指出，三菱即將推出的電動車名為ASX VR-e，這輛基於鴻華先進Model B平台打造的電動車在墨爾本被發現，其獨特的尾燈簽名和突出的前端空氣管道，很容易被辨別出來。

若與鴻華先進的Model B相比，三菱新款電動車的造型變化可能很少，意味只會應用品牌的徽章和命名。目前在海外市場，Model B有兩種形式，一是帶有單電機的基本後驅版本，以及旗艦雙電機。

目前兩個版本都配備57.5千瓦時的磷酸鐵鋰電池，後輪和全輪驅動版本的行駛里程，分別為516公里和466公里，該車型將在台灣製造，澳洲將是第一個獲得三菱徽章版本的全球市場。

外界預期，三菱ASX VR-e將在小型SUV領域具有競爭力的價格，與比亞迪Atto 2、Jaecoo J5和GWM Ora 5等車款競爭。

據悉，三菱將於今年稍晚正式推出這款車，預計將在年底前在當地展廳亮相。

針對海外市場銷售，鴻華先進之前表示，與三菱合作將在紐澳市場推出的車款，將在第4季交付，三菱在紐澳市場有200多個銷售點，對未來在紐澳市場銷售有信心。

至於與日商FUSO的合作案，是以全球市場為目標，將以Model T電動巴士銷售全球市場。

歐洲方面，鴻海集團已經與波蘭的EMP合作，藉此進入歐洲市場，由於歐洲的市場與規模很大，對未來提振電動車銷售量將會非常有幫助。

談到2026年銷售，鴻華指出，將會在Bria車款投入更大行銷力道，來提升銷量，同時，近期新款Cavira也已經上市，相信這兩台車可以互相拉抬，對該公司的營收與獲利做出很大貢獻。

展望後市鴻華認為，2027年是銷售更完整的一年，Bria與Cavira明年都是全年一整年販售，因此，出貨量將比今年更高，紐澳市場也是一樣，明年是完整銷售的一年，因此，2027年展望同樣樂觀。