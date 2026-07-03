興勤接單熱 旺到2027年

保護元件廠興勤（2428）受惠AI等應用需求強勁，加上日系競爭對手退出部分市場帶來的轉單效益浮現，現階段訂單滿手，公司透露，現階段接單出貨比（Book-to-Bill Ratio）高達1.5至1.6，不僅下半年業績可望逐季成長，訂單能見度更已直達2027年。

法人看好，在轉單效益、產品組合優化，以及毛利率改善帶動下，興勤今年營收可望年增15%至20%，全年獲利挑戰歷史新高。

近期銀價持續維持高檔，對保護元件產業帶來成本壓力，尤其壓敏電阻產品使用銀材料比重較高。不過，興勤近年積極投入材料優化，提前完成銀銅電極設計開發，今年第2季起陸續導入量產，目前約四成客戶完成產品轉換，可維持既有售價供貨；尚未完成轉換的產品則配合調整售價，有助降低原物料波動影響，公司預期，下半年毛利率將較上半年明顯改善。

興勤指出，部分日系同業因缺乏替代材料技術，加上難以吸收銀價大漲帶來的成本壓力，已逐步退出電壓保護元件市場，現階段約有三分之一相關客戶已轉向興勤供貨。

興勤分析，由於日系客戶認證程序較長，一旦順利通過認證，合作關係通常相當穩定，隨著認證案件持續完成，下半年轉單效益將逐步發酵，並有助提升全球市占率。

除傳統保護元件需求穩健外，興勤也積極布局AI相關應用，其中，在AI伺服器保護元件及液冷散熱感測器方面，已與國內多家電源供應鏈建立長期合作關係，受益AI伺服器持續擴建，相關產品出貨動能穩定增長。

另外，興勤去年切入智慧手機電池保護元件供應鏈，今年上半年出貨量已較去年倍增，預估下半年仍有機會再翻倍，成為新一波成長動能。

車用市場部分，儘管整體汽車市場需求趨於平穩，興勤仍持續擴大車用布局，今年新增韓系車廠客戶，陸系車廠亦有新產品導入，除電動車三電系統外，ADAS先進駕駛輔助系統、車燈、座椅加熱等非三電應用訂單同步增加，推升車用業務穩定成長。

法人分析，興勤除受惠AI、高階電源、車用電子及智慧手機等終端需求同步成長，更因材料技術領先同業，在銀價高漲環境下展現成本競爭優勢，配合日系廠商退出市場帶來的轉單效益，下半年營收及獲利可望逐季墊高，全年營運有望再寫新猷。