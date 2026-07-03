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石英元件雙雄再漲價

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台灣石英元件（或稱頻率元件）龍頭晶技（3042）對客戶發出漲價信，本季再漲價，最高漲幅達三成，連續兩季調漲；本土二哥台嘉碩也表態，將跟著市場趨勢，調升產品報價。

業界人士分析，石英元件市場上半年才漲過價，如今兩大本土指標廠又調升價格，意味下游需求相當火熱，呈現賣方市場態勢。

據悉，晶技已在今年3月底開出漲價第一槍，並於第2季調升報價約5%至10%，原先市場以為漲勢已到此為止，惟近期晶技再度發函給客戶，告知第3季起再次調整產品價格，且漲幅比前一次更高。

根據晶技發出的漲價信，公司表示，由於基座、上蓋、靶材以及銀膠等原物料自2025年以來，綜合採購成本已上漲超過六成，當前成本漲幅已超出公司可自主吸收的範圍，為保障產品品質、維持穩定的供應能力，將依不同產品，漲價10%至30%不等。

本土石英元件龍頭接連漲價，二哥台嘉碩也表態同步調升價格。

台嘉碩表示，推升報價上漲的主要因素，一方面是反映貴金屬飆漲的成本壓力，另一方面也因石英元件訂單能見度高且供不應求，推升供應鏈有底氣喊漲；尤其是用於AI資料中心的高規頻率元件，近年來需求量正快速升溫，有助於產業景氣正向循環。

台嘉碩指出，該公司因應客戶需求，目前正在菲律賓設置新廠，現階段已步入試產階段，估計最快第3季底前有望進入量產，並在第4季完整貢獻業績，對下半年展望樂觀。

台廠喊漲之外，陸系石英元件大廠泰晶近期也致函客戶，通知產品線將全面調漲10%至30%。

業界人士分析，過去陸廠大多都是採取殺價競爭策略，這次卻不約而同和台廠均調漲產品價格，顯示石英元件市場需求暢旺，讓陸廠也甘願收起「屠龍刀」，趕緊跟進調漲，全面搶攻商機。

頻率元件包含石英晶體諧振器或振盪器，是利用石英晶體的「壓電效應」產生穩定、精確時脈訊號的電子元件，也被稱為電子產品的「心臟」，負責定義運作時間、同步訊號，廣泛用於通訊、計算機、消費電子、汽車、伺服器與工業控制領域。

業界人士指出，若從光通訊的角度來看，每跳升一個規格，如400G到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍，因此未來AI伺服器走向高速運算、高速傳輸的同時，頻率元件的單價也會跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注。

晶技

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