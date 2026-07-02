亞德客第2季營收創新高 今年氣動元件展望樂觀

氣動元件廠亞德客-KY今天公布6月自結合併營收新台幣39.12億元，較5月39.09億元微幅增加，比2025年同期成長44.88%，創同期新高；第2季自結營收121.64億元，季增21.5%、年增36%，創單季新高。

亞德客累計今年前6月自結營收221.78億元，年增30.08%，也創同期新高。

亞德客-KY說明，6月接單金額持續大於出貨金額、接單及出貨優於預期，6月來自電池、機床設備、通用機械、汽車及電子產業出貨佳，第2季營收續創單季新高，除了受惠市場需求處於上升週期，亞德客持續提升品牌形象及開發新產品，提高市場占有率增加成長動能。

展望未來營運，亞德客指出，中國政府提出十五五計畫強調智能製造及產業升級，有助氣動市場需求，預期中國政府仍會視狀況持續發布政策支持，亞德客對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法。