蔚華科獲利／自結5月淨損1,200萬元 每股淨損0.1元

設備商蔚華科（3055）2日應主管機關要求，公告今年5月自結數，單月淨損1,200萬元，每股淨損0.1元。該公司近年積極投入自主光學檢測設備研發，並以專利SpiroxLTS雷射斷層掃描技術，布局TGV、TSV等先進封裝關鍵檢測市場，致力成為次世代先進封裝產業的重要技術合作夥伴。

蔚華科近日股價強勢，自6月29日股價盤中低點93.6元，一路上漲到今日漲停價140元，波段漲幅近五成。在AI、HPC、HBM需求持續推升，次世代先進封裝技術正加速朝向CoPoS、CPO等新架構發展，同步帶動材料、製程、檢測與可靠度技術的全面革新。

蔚華科預計在今年9月份舉行TGV 先進封裝關鍵技術論壇，邀請全球玻璃材料領導廠商Corning（康寧）、全球材料技術大廠DNP（Dai Nippon Printing）等大廠，共同分享次世代Glass Core與TGV技術的最新發展。