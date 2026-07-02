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希華獲利／自結5月每股賺0.15元 年增168%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

石英暨頻率元件廠希華（2484）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，2日公告5月稅後純益2,400萬元，每股純益0.15元，獲利年增168%，業績表現不俗。

希華受惠近期頻率元件量價齊揚，基本面出現新轉機，帶動股價頻頻創高，股價已從6月初的54.3元一路飆漲至87.7元，短短一個月的時間漲幅已超過六成，成為台股盤面焦點。

法人表示，隨著頻率元件二度調漲，加上市場需求持續升溫，有助於希華業績表現走揚，從該公司近期營收與獲利表現推估，今年全年營運有機會比去年更好。

據悉，目前頻率元件主要應用在AI資料中心、車用電子、高速網通與基礎建設、消費性電子產品等四大領域；其中，希華因掌握上游材料與製程技術優勢，成功獲得客戶青睞。

目前希華正積極瞄準光通訊頻率元件商機，主要聚焦在800G與1.6T市場，市場推估，希華上、下半年營收比重分別是4：6，下半年營收、獲利將雙雙優於上半年。

希華今日股價開高走高，盤中就漲停鎖住，終場上漲7.9元，收87.7元，漲停價位掛買約2.79萬張，成為台股人氣焦點。

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