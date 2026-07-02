所羅門強勢漲停 實體AI題材點火

所羅門（2359）2日成為機器人概念股指標，股價早盤迅速攻上漲停價146.5元，上漲13元，股價開低在132.5元後一路拉升，終場收高鎖在漲停價，買盤明顯集中。

市場焦點從過去單純自動化設備，進一步轉向「實體AI」與人形機器人終端應用。昨日，Google支持的美國機器人新創Apptronik推出近9萬平方英尺的Robot Park訓練設施，與Google DeepMind合作蒐集大型真實世界資料，讓人形機器人從試點走向量產應用；場域涵蓋物流、製造、零售等任務，並將資料供應Google Gemini Robotics模型訓練。

市場人士指出，這類消息讓投資人重新聚焦AI機器人落地關鍵：機器人不只需要馬達、傳動與控制器，更需要「看得懂、抓得準、放得對」的AI視覺系統。所羅門近年主攻AI視覺軟體、3D機器視覺與機器人整合方案，正好切入實體AI從展示走向工廠、倉儲與產線應用的題材核心。

終端應用方面，所羅門AI視覺並非僅限機器人展示，公司先前指出，視覺應用已涵蓋機器人3D視覺、AI缺陷檢測，以及結合AI與AR的增強智能解決方案，過去曾為豐田、戴爾、應用材料、西門子、香奈兒、3M、愛爾康等客戶導入相關方案。 公司案例中，SolVision也曾應用於金屬螺栓AI瑕疵檢測，透過機器人輔助旋轉拍攝與AI模型辨識，強化產線檢測效率。