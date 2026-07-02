信邦營收／6月30.93億元、續創新高 第2季創單季新高

信邦（3023）6月合併營收為30.93億元，較5月30.11億元成長2.72%，比去年同期26.30億元成長17.59%；第2季合併營收為90.63億元，較第1季成長8.88%，與去年同期相比成長16.70%；累計上半年度合併營收為173.87億元，較去年同期成長8.74%。

信邦指出，6月合併營收30.93億元，續創公司成立以來單月營收歷史新高；第2季合併營收90.63億元，首度突破單季90億元大關，同步改寫單季歷史新高紀錄；累計上半年度合併營收173.87億元，超越2023年同期的172.78億元，同創歷年同期最高點。

信邦表示，6月合併營收之成長，主要受惠於綠能及工業應用等領域銷售增溫，分別較5月增長25.87%及4.06%。依據目前客戶的需求排程，訂單仍持續穩定增加，展望第3季營運，預期表現將優於第2季。

信邦MAGIC五大產業累計上半年度表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長23.34%、汽車產業成長24.06%、綠能產業減少10.48%、工業應用產業成長25.14%、通訊及電子周邊產業減少9.22%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收77.61%；連接器及零組件銷售占22.39%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收35.60%；通訊及電子周邊產業占19.55%；綠能產業占18.57%；汽車產業占16.62%；醫療及健康照護產業占9.66%。

迎接人工智慧與人型機器人的高速發展，信邦聚焦美國高階市場，並以高品質與嚴格製造能力作為核心競爭優勢。目前已有多家人型機器人的客戶產品已進入少量至中量出貨階段，顯示相關專案已由開發驗證逐步邁向試量產，為積極因應後續的量產潮，信邦已於台灣中部地區購置廠房，建構下一波營運成長動能。