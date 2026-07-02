漲價效應 致新盤中股價逆勢漲逾半根停板

電源管理IC廠致新（8081）近期陸續將對客戶啟動漲價，該公司今日盤中股價逆勢走高，漲逾半根停板。

致新累計前五月合併營收為36.05億元，年減2.8％，首季每股純益為4.62元。

由於產品供不應求，致新董事長吳錦川日前首度鬆口表示，將陸續對客戶端漲價。他沒有透露漲價的時機點與幅度，表達將依照個別客戶會有所不同。外界則預期，對於其後續毛利率表現將有所助益。

致新之前對於漲價議題的態度是「不會做出頭鳥」，不過於同業陸續調升報價後，也著手要與客戶協商價格。吳錦川指出，「一切都是水到渠成」，上次該公司調漲價格已是2021年新冠疫情期間。同時，他也評估，第3季應當會是今年營運高峰。

另外，針對產能方面，吳錦川說，這次供不應求並不是終端需求增加，而是因為AI應用發展，所需產能被間接排擠。他形容現在是要「跪求」產能，而且只要拿得到產能，基本上都賣得掉。後續大約會從八、九月開始談明年的規畫，希望明年能爭取更多產能支援，以支持公司業績增長。