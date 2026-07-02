AI 算力疑慮＋蘋果變局掀記憶體風暴！日韓巨頭齊殺 晶豪科卻一日填息

AI算力供需疑慮升溫，加上蘋果傳出擴大記憶體供應來源引發產業變局，全球半導體與記憶體族群2日劇烈震盪。美光重挫逾10%、日韓晶片權值股同步跳水，拖累亞洲科技股全面承壓。不過台股記憶體族群早盤急挫後買盤進場承接，多檔個股跌幅收斂甚至翻紅，晶豪科（3006）更逆勢完成填息，成為矚目焦點。

美股方面，記憶體與AI概念股遭遇沉重賣壓，美光單日重挫10.6%，反映市場對AI投資動能出現疑慮。外界關注Meta規劃對外銷售AI運算能力，市場解讀為算力供給可能逐步追上需求，進一步壓抑未來資料中心擴建與高階晶片需求預期，拖累整體半導體評價。

利空迅速擴散至亞洲市場，南韓晶片雙雄SK海力士盤中跌逾6%、三星電子跌逾5%，日本半導體族群亦全面走弱，東京威力科創、愛德萬測試及鎧俠等權值股均出現明顯賣壓，顯示資金對AI概念股短線轉趨保守。

此外，市場再添變數。彭博報導指出，蘋果正與中國大陸記憶體廠長鑫存儲、長江存儲洽談採購晶片，以分散供應風險並因應全球記憶體供應緊俏。若合作成真，蘋果記憶體供應鏈將由目前三星、SK海力士及美光三強，擴增至五大供應體系。不過，由於兩家陸廠皆被美方列入管制名單，此舉已引發美國國會鷹派強烈反對，恐為全球供應鏈帶來新的地緣政治變數。

在國際利空衝擊下，台股記憶體族群早盤同步下挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力成（6239）一度跌逾3.5%，群聯（8299）亦回檔約2.5%。不過隨著低接買盤回流，盤中跌勢逐步收斂，宇瞻（8271）率先翻紅，宜鼎（5289）勁揚逾5%，力積電（6770）、創見（2451）、廣穎（4973）及晶豪科也陸續由黑翻紅。

其中，晶豪科今日除息，每股配發現金股利1元，除息參考價211元，早盤一度貼息走弱，不過盤中買盤積極進場，股價最高衝上218.5元，不僅順利完成填息，顯示短線資金仍在低檔尋求機會。