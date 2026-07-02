快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 算力疑慮＋蘋果變局掀記憶體風暴！日韓巨頭齊殺 晶豪科卻一日填息

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI算力供需疑慮升溫，加上蘋果傳出擴大記憶體供應來源引發產業變局，全球半導體與記憶體族群2日劇烈震盪。美光重挫逾10%、日韓晶片權值股同步跳水，拖累亞洲科技股全面承壓。不過台股記憶體族群早盤急挫後買盤進場承接，多檔個股跌幅收斂甚至翻紅，晶豪科（3006）更逆勢完成填息，成為矚目焦點。

美股方面，記憶體與AI概念股遭遇沉重賣壓，美光單日重挫10.6%，反映市場對AI投資動能出現疑慮。外界關注Meta規劃對外銷售AI運算能力，市場解讀為算力供給可能逐步追上需求，進一步壓抑未來資料中心擴建與高階晶片需求預期，拖累整體半導體評價。

利空迅速擴散至亞洲市場，南韓晶片雙雄SK海力士盤中跌逾6%、三星電子跌逾5%，日本半導體族群亦全面走弱，東京威力科創、愛德萬測試及鎧俠等權值股均出現明顯賣壓，顯示資金對AI概念股短線轉趨保守。

此外，市場再添變數。彭博報導指出，蘋果正與中國大陸記憶體廠長鑫存儲、長江存儲洽談採購晶片，以分散供應風險並因應全球記憶體供應緊俏。若合作成真，蘋果記憶體供應鏈將由目前三星、SK海力士及美光三強，擴增至五大供應體系。不過，由於兩家陸廠皆被美方列入管制名單，此舉已引發美國國會鷹派強烈反對，恐為全球供應鏈帶來新的地緣政治變數。

在國際利空衝擊下，台股記憶體族群早盤同步下挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力成（6239）一度跌逾3.5%，群聯（8299）亦回檔約2.5%。不過隨著低接買盤回流，盤中跌勢逐步收斂，宇瞻（8271）率先翻紅，宜鼎（5289）勁揚逾5%，力積電（6770）、創見（2451）、廣穎（4973）及晶豪科也陸續由黑翻紅。

其中，晶豪科今日除息，每股配發現金股利1元，除息參考價211元，早盤一度貼息走弱，不過盤中買盤積極進場，股價最高衝上218.5元，不僅順利完成填息，顯示短線資金仍在低檔尋求機會。

晶豪科 蘋果 晶片

延伸閱讀

Meta算力疑慮重創日韓晶片股！Kospi暴跌6.5% 日經失守7萬點

記憶體變天？陸指標廠示警＋南韓撒幣擴產 華邦電、南亞科重挫

台股早盤急殺千點後V轉 台積電跌幅收斂、聯發科日月光翻紅

市場迎曙「光」美光財報超預期 半導體族群反攻00951 、00954漲逾6%

相關新聞

台股收盤延到15:30只是爽政府？調降證交稅、取消千股交易單位也請同步國際

台股即將延長交易時間至三點半，這一改變引發市場熱議。雖然此舉旨在與國際接軌，但投資人擔心延長後的「垃圾時間」及生活作息影響。專家呼籲，相關主管單位應同步調降證交易稅等措施。

聯發科變下一座護國神山？謝金河點名AIASIC商機 鄉民歪樓：怎不早點說

聯發科受惠AI ASIC與Google TPU商機，面臨成為繼台積電後的護國神山機會。謝金河預測其股價將挑戰萬元，然而網友對此看法分歧，部分擔心反指標效應再現。

00918大換股砍聯電、國巨！股民抓兇手：難怪一直跌

00918大華優利高填息30近期調整成分股，聯電、國巨等大藍籌遭剔除，引發股民熱議與恐慌。市場討論集中在ETF換股對股價的短期影響，部分個股表現疲軟，分析指出這是正常的市場調整機制。

0050正2一年漲200%！他想「長抱」引股民兩派路站：遇熊市恐大幅回檔

隨著台股持續走強，元大台灣50正2(00631L)近一年報酬率超過200%，吸引不少投資人關注。一名網友在PTT股板發文詢問，0050正2是否適合長期持有，是否會像權證一樣存在時間價值耗損，引發大量網友熱烈討論，不少人分享自身持有經驗，也有人提醒槓桿ETF的風險遠高於一般市值型ETF。

台股千點震盪...現金入袋抗震！00905反彈爆發力強、00961年化配息率奪高息冠軍

台股近期走勢猶如雲霄飛車，昨（1）日加權指數才剛大漲893點、收在47,018點，今（2）日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點，短短3分鐘內跌幅更擴大至逾千點，台積電早盤亦重挫60元。 面對如此劇烈的震盪市況，投資人不妨採取「現金先入袋」的防禦策略。隨著7月除息大秀登場，整理台股ETF除息一覽表，協助投資人在波動中穩健佈局。

0050買不起？鐵蛋點名低調黑馬00888：含「聯」量最高的ETF、最新配息年化衝18％

鐵蛋推薦的低調黑馬ETF「永豐台灣ESG（00888）」近期績效亮眼，半導體權重超過6成，最新年化配息率達18.4%。該ETF透過季配息設計，為小資族提供稅務優勢，適合資金有限的投資者選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。