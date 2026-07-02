鴻海除息遇空軍壓境 逆勢開低走高能走穩填息路？

富邦台50ETF(006208)公布最新配息，每受益權單位擬配發4.75元，創下掛牌以來新高，以6月30日收盤價250.2元計算，單次配息殖利率約1.89%。不過消息在PTT股板曝光後，討論焦點卻不在創高配息，而是大批投資人直呼「寧願不要配」，希望富邦投信盡快推動分割與調降費用率。

2026-07-02 07:46