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鴻海除息遇空軍壓境 逆勢開低走高能走穩填息路？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海今日宣布與投資公司博楓達成策略合作夥伴關係。路透
鴻海今日宣布與投資公司博楓達成策略合作夥伴關係。路透

美股四大指數周三全面收黑，台股2日開低，早盤以46,833.89點開出，下跌185.1點，指數開低走低一度下探至45,981.89點，大跌1,037.1點，鴻海（2317）填息秀登場，每股配發7.17179227元現金股利，除息參考價241元，早盤雖以239元開低，但買盤不懼大盤指數重挫進場，推升股價翻紅，朝填息挺進。

AI晶片股遭遇沉重賣壓，周三費城半導體指數重挫6.27%，台積電（2330）ADR大跌6.98%，台股2日集中市場指數開低185.1點，以46,833.89點開出，台積電領跌，南亞科（2408）、欣興（3037）、南亞（1303）、聯電（2303）等同步走弱下，大盤跌點一度擴大至1,037.1點，一度失守46,000點整數關卡。

鴻海每股配發7.17179227元現金股利，合計將發出現金股利1,009.31億元，2日除息，預計7月31日發放現金股利；鴻海原公告每股現金股利為7.2元，因發行110年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，影響流通在外股數總額，3月16日董事會授權董事長調整配息率。

鴻海公布5月合併營收8,594億元，創同期新高，連續3個月站穩8,000億元大關，月增3.28%，年增39.57%；累計今年前五月合併營收3.82兆元，歷年同期最佳，年增31.79%。

鴻海早盤以239元開低，一度下滑至238元，盤中翻紅一度拉升至243元，朝填息挺進。

鴻海 費城半導體 除息

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