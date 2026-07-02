智邦（2345）受惠資料中心高階產品規格升級及800G網路交換器需求成長，及AI應用帶動美系客戶布建更多高階運算加速器、網路交換器升級加快，法人預期，2026、2027年營運可望創高。

法人指出，智邦第2季除資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，新一代AI加速卡產品也正式量產，4、5月營收連締新猷，6月營收可望更上一層樓。

智邦隨大型雲端服務供應商（CSP）加速布建ASIC產品，並導入AI伺服器應用，日趨完整的白牌生態系具高性價比競爭力，可推廣至更多中小企業與價格敏感度高的潛在客戶。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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