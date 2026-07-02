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華通 挑價內外5%
華通（2313）第2季雖仍為消費性產業傳統淡季，但6月起，美系大客戶新手機將進入量產，來自AI伺服器所帶動800G與1.6T光模塊終端需求強勁，衛星業務也預期在原物料緩解、美系大客戶IPO上市備貨拉動下，營收貢獻擴大。
市場法人上修華通第2季營收預估至205.3億元、季增5%，並受益衛星等非消費性業務出貨，產品結構優化，毛利率提升至19.4%，營業費用率調低至8.2%，帶動營業淨利季增18.2%至22.9億元，稅後純益預估為18.8億元、季增25.3%，每股純益（EPS）近1.6元，營運重回成長軌道。
權證券商建議，看好華通後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期100天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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