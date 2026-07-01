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台股強彈熱度爆棚！聯電漲幅逼近190% 遭列處置股明起「關禁閉」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所公告，聯電因最近十個營業日內已有六個營業日達公布注意交易資訊標準，將自2日起正式列入處置股票，處置期間為10個營業日。路透社
證交所公告，聯電因最近十個營業日內已有六個營業日達公布注意交易資訊標準，將自2日起正式列入處置股票，處置期間為10個營業日。路透社

隨著近日台股強勢反彈，市場交易熱度急遽升溫，多檔個股因短線漲幅過大觸動警示機制。臺灣證券交易所公告，晶圓代工大廠聯電（2303）因最近十個營業日內已有六個營業日達公布注意交易資訊標準，將自2日起正式列入處置股票，處置期間為10個營業日。

根據最新數據顯示，聯電今日收盤價來到169元，本益比達42.46倍。其遭到處置的核心原因，在於最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅高達189.87％，短線漲勢驚人，因而觸發主管機關的降溫機制。

聯電本次處置期間自7月2日起至7月15日止。處置措施包括：交易改以人工管制之撮合終端機執行，約每5分鐘撮合一次；若投資人每日委託買賣數量單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，券商將採取全額預收款券（即預收全部買進價金或賣出證券）；此外，信用交易部分也應收足融資自備款或融券保證金。

除了聯電遭到實質處置外，在台股多頭點火的背景下，今天再有35檔標的被列入注意股名單。其中包含中福、力麗、力鵬、榮星、東聯、中纖、宏旭-KY、聯電、智邦、矽統、凱美、國碩、希華、信邦、蔚華科、景碩、辛耘、聯嘉投控、遠傳、柏承、鈞寶、聯茂、光鼎、光聖、聯策、邁科、長廣、尖點、雷虎、南電、南茂、越南控-DR、明輝-DR、同方友友-DR等34檔個股，以及「強茂凱基5B購03」1檔權證。

法人提醒，台股強彈帶動個股交易熱絡，投資人瘋追題材股之餘，應密切注意處置股與注意股的流動性風險，並審慎評估財務基本面。

台股 聯電 證交所

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