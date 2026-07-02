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毅嘉帶勁 6月營收站高崗
機構件暨軟硬板廠毅嘉（2402）昨（1）日公告6月營收11.35億元，創單月歷史新高，月增6.4%，年增22%；上半年營收60.81億元，年增16.1%。
毅嘉表示，6月電子模組產品營收8.79億元、整合模組產品營收2.61億元。受惠客戶需求強勁，帶動公司營收創單月營收新高。
展望未來，毅嘉表示，當前客戶需求持續暢旺，馬來西亞新廠在車用與光通訊產品產能及效益也將於下半年逐步發酵，預期將帶動整體營運續揚，全年業績將持續挑戰近年新高。
據悉，毅嘉馬來西亞新廠主要聚焦於光通訊相關PCBA（組裝電路板） 與PCB生產製造，為公司布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，預期該新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，推升淨利率向上。
毅嘉規劃，馬來西亞一期新廠占地面積約3萬平方公尺，共四層樓，總面積超過5.5萬平方公尺。
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