凡甲多引擎熱轉 營運旺

連接器廠凡甲（3526）昨（1）日舉行法說會，總經理張一偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，在高功率、大電流、高頻高速AI伺服器，加上新款電動車與儲能兩大動能推升下，營運可望優於上半年。

法人看好，凡甲今年營運動能強勁，全年業績可望續創新高。

至於外界關心的BBU產品（125A到140A），凡甲發言人陳忠毅表示，不論是國內外電源大廠的客戶，都陸續出貨中。同時，高功率連接器已由過去1200瓦提升至4200瓦。

展望後市，張一偉表示，凡甲在AI高毛利產品出貨比重將持續擴大，並同步開發2027年到2028年新產品，希望後續可挹注更多業績。

車用產品方面，凡甲供應比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等知名車廠。

陳忠毅說，大陸車市庫存已於首季調整完畢，中秋節前將進入旺季，拉貨開始升溫。