智慧眼鏡看俏 概念股受惠

愛立信昨（1）日表示，進入AI時代，更加速推動智慧裝置與應用形態演進，其中，AI／AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已達約1,000萬台，看好未來數年可望維持雙位數成長。

法人指出，AI智慧眼鏡出貨量持續成長．可望推升宏達電（2498）、玉晶光、揚明光、英濟等相關概念股營運表現。

智慧眼鏡發展多年，近年終於有明顯需求出現，關鍵在於AI驅動智慧終端的典範轉移。愛立信認為，AI加速智慧裝置演進，從智慧手機、AI／AR智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，都將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。

愛立信與高通的研究也顯示，智慧眼鏡與其他穿戴式裝置正逐漸成為新的AI輔助互動介面，AI驅動智慧裝置演進，行動網路需求也產生明顯改變，愛立信指出，不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳；根據愛立信進行情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍。

愛立信分析，現有5G已能支援早期的AI與XR服務，6G則將以支援大規模資料密集型AI應用為核心設計方向，以因應未來持續成長的需求。