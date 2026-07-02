電信三雄強化打詐布局

電信三雄科技阻詐再升級。臺灣網路認證公司TWCA（臺網）昨（1）日攜手中華電（2412）、台灣大、遠傳及金融業者，啟動新一代「MID Plus（MID+）」，導入GSMA國際標準，跨時空動態，積極阻詐，建構全民數位信任生態系外，更吸引日本及新加坡電信業者取經，盼與台灣串接。

2018年臺網攜手電信及金融業者，打造行動身分識別服務（MID），奠定台灣身分識別及資料核實的信任基礎，落實姓名與門號的核心驗證，更廣泛應用在行動報稅、金融保險服務，以及健保、關稅等政府服務，根據統計，今年有六成用戶透過MID報稅。

現在網路詐騙蔓延全球，面對詐騙猖獗，新一代「MID Plus」行動身分認證服務全面升級國際標準，透過電信三雄與一銀行、玉山銀行、臺灣中小企銀等金融端的跨界數據串聯，建構最高防禦標準。

此次「MID Plus」導入更換SIM卡偵測（SIM Swap）、門號驗證（Number Verification）、身分資料比對（Know Your Customer Match）及設備國際漫遊狀態（Device Roaming Status）等Open Gateway API服務，將防禦維度推升至「時間」與「空間」的動態層次。

台灣大總經理林之晨看好，這次合作可望讓台灣成為全球數位生活的示範經濟體。

臺網指出，其他國家業者羨慕台灣電信業者可以相互合作，更有電信業者希望可以跟台灣做串接，未來國外旅遊等，也可以提供多一層的防護。