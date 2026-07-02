就市論勢／液冷散熱、IC 設計 聚光

盤勢分析

6月的台股，用「驚心動魄」來形容一點也不為過，在高檔區間反覆震盪，盤中大漲大跌成為常態，但均線皆維持多頭排列。若放眼全球股市，今年上半年台股漲幅更高居全球前三名，僅次於南韓股市與費城半導體指數。此外，台股上半年成交值高達74.54兆元，創下歷史新高，市場資金熱度空前，也反映投資人對AI與科技產業前景的高度期待。

然而，今年上半年融資餘額大幅增加，增幅接近八成，散戶參與度明顯提高。不過，真正需要提高警覺的關鍵數字，仍是上市櫃融資餘額8,000億元水準。

接下來焦點將落在台積電（2330）法說會。市場普遍預估，台積電第2季每股盈餘可望達25至26元，再度改寫紀錄，而整體上市櫃企業第2季獲利則有機會逼近1.8兆元。若外資空單開始回補，不排除市場將出現新一波軋空行情。根據歷史統計，台股7月上漲機率高達八成，因此第3季行情仍值得期待。

投資建議

高盛估算，全球AI相關資本支出至2030年規模將上看5.3兆美元。龐大的資本支出不僅反映科技巨頭持續加碼AI基礎建設，也將帶動市場資金聚焦於股價尚未完全反映成長潛力的半導體設備與IC設計相關供應鏈。

此外，隨輝達GB系列、Rubin平台及未來Feynman架構陸續推出，晶片熱功耗快速攀升，液冷散熱也從選配升級為必需品。今年全球AI伺服器液冷滲透率已突破57%，未來仍有提升空間。

目前部分散熱族群雖然本益比已不低，由於未來數年獲利成長速度極快，因此PEG值仍維持在1以下，代表股價漲幅尚未完全反映未來獲利潛力。液冷散熱、半導體設備及IC設計供應鏈，仍是本波AI長線趨勢下值得持續追蹤的重要方向。