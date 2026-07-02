南良轉型 強攻綠色材料

複合材料廠南良（5450）積極推動轉型升級。公司表示，近年以「Eco-Family」綠色材料作為核心布局方向，在國際品牌客戶對ESG與低碳材料需求持續升溫帶動下，相關產品成為推動營運成長的重要動能。南良加速切入半導體、AI、機器人、無人機等高附加價值新應用市場，部分新產品預計今年下半年起逐步貢獻營收。

南良表示，近年持續推動複合材料應用升級與永續材料布局，旗下以「Eco-Family」為核心的綠色材料產品已獲市場及品牌客戶高度認同，成為公司中長期營運成長的重要引擎。

相關產品主要從減量、替代及回收等三大方向推動材料創新，涵蓋生質TPU薄膜、生質橡膠海綿、生質型熱可塑海綿、生質環保抗菌防護衣，以及各類回收材料應用產品。以去年來看，相關產品年成長35%。

因應市場快速變化，南良進一步啟動「四大主軸、一個核心」轉型策略。除持續深化Eco-Family綠色材料布局外，今年起將全面衝刺「創新高值化」及「新應用市場」開發，作為未來拉升營收及獲利的重要雙引擎。