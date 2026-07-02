三地能源承攬日廠光電案

再生能源整合服務商三地能源（6946）昨（1）日宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sutech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW的屋頂型太陽光電之建置工程及後續維運服務，預計於2029年全數完工。

據了解，該案不僅是三地能源首度與國外廠商展開的跨國商務合作專案，該場域採用「第一型太陽光電」架構，成為全台第一個「併網型直供」指標案場，寫下台灣綠能綠電發展的新里程碑。

三地能源指出，本案設置容量約3.7MW，場域位於台灣新北市八里區淡江大橋附近具代表性屋頂型太陽光電設施。這是日本Sustech進入台灣市場的首件海外專案融資代表作，對工程申設、施工品質、結構抗風強度及長期維運風險控制有著極高規格的技術盡職調查。

三地能源董事長鍾炳利表示，這次與日本Sustech的商務結盟，是三地能源走向國際化、承攬跨國大型專案的關鍵起手式。這項專案不僅驗證了三地能源在申設、建置與數位維運上的核心護城河，更證明有能力協助國際廠商在台灣市場安全落地。