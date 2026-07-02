三大電子次族群 點火

台股昨（1）日受惠外資反手回補，收復47,000點，盤面題材股輪流點火，穎崴（6515）、環球晶、晶技等探針卡、矽晶圓、石英元件族群強勢演出，法人預期後市仍有上檔空間可期，建議拉回分批布局，持股汰弱留強。

雖然中東局勢反覆，所幸市場對於人工智慧（AI）投資熱潮擔憂逐漸消退，並針對經濟成長與企業獲利前景保持樂觀，美股四大指數全數收高，費城半導體指數漲3.9%，多頭再居上風，台股昨日同步開高走高，連三日上揚。

盤面類股持續輪動，其中，探針卡、矽晶圓、石英元件等三大電子次族群表現相對整齊，穎崴、旺矽、精測、創新服務、中美晶、環球晶、台勝科、合晶、加高、希華、台嘉碩、晶技等指標股，單日漲幅達4.7%至10.0%不等，更有多檔攻上漲停。

隨產品迭代加速、晶片設計愈趨複雜，更多引腳數量及晶片出貨帶動測試需求成長強勁，嘉惠測試設備及測試介面業者，法人看好探針卡廠6月營收可望繳出亮麗成績單，股后穎崴昨日股價攻頂收8,890元，站回5日線，旺矽、精測同步轉強。

石英元件族群在AI伺服器、高速交換器、光通訊、車用電子及5G通訊需求同步升溫，吸引市場資金大舉湧入。晶技昨日股價亮燈漲停收206元，外資逢低回補，希華、台嘉碩、加高等相關個股亦挾低股價優勢，攜手強漲。

展望後市，大型本國投顧認為，台股本波快速修正後，強彈收復所有均線，KD、MACD等技術指標低檔收斂，騰落指標向上爬升，隨台積電ADR領先大型科技股創高，短多仍有操作空間，但留意交投動能明顯放緩及市場浮額有待沉澱，行情暫以區間整理看待。