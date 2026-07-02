大立光7月9日法說 三點聚焦

大立光（3008）昨（1）日公告將於下周四（9日）召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持。

外界預期，大立光這次法說會，法人聚焦下半年蘋果新機拉貨動能之外，同步關注共同封裝光學（CPO）新事業推進計畫，以及近期康寧展示新一代玻璃光學互連技術Glass Bridge，鎖定CPO及玻璃核心半導體封裝架構，未來雙方技術競爭或合作進展等三大議題。

本季已進入智慧手機傳統旺季，隨蘋果iPhone 18系列新機即將於9月亮相，外界預期，大立光下半年營運不看淡。林恩平先前預告，部分新品會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，第4季是今年最忙的一季。

針對CPO布局進展，林恩平表示，已加快腳步，在9月架好第一條FA（Fiber Array）自動化試產線，屆時將請潛在的一家大客戶來看廠，希望加快相關布局。

林恩平表示，目前大立光可以做PMLA、FA，至於是否進一步做到FAU就要看客戶。