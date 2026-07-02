達明機器人接單報捷 導入母公司廣達在德國車電製造工廠

達明 （4585）機器人接單邁大步，昨（1）日宣布旗下AI協作機器人成功導入母公司廣達集團位於德國的車用電腦及車用電子產品製造工廠，帶旺達明機器人出貨。

達明機器人先前已有導入廣達工廠案例，包含消費性電子產品製造及伺服器產線，本次是首次導入廣達車載工廠，雙方透過整合集團資源共同協作，針對高複雜度的車載自動化光學檢測（AOI）進行產線全面智慧化升級。

法人看好，隨著廣達近年大力擴張全球版圖，達明後續AI協做機器人相關產品可望有更多訂單落袋，挹注後市營運。

達明表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）所需車用電子控制單元屬於具備高度整合與強大運算能力產品，單一主機板上的零組件數量高達近5,000顆，高密度車規電路設計生產與製造流程亦高度複雜，達明的AI協作機器人成功導入廣達位於德國的車載生產線，成功突破製造瓶頸，並提升整體生產效率。為達到頂規車用電子控制單元製造與生產，廣達集團位於德國的車載生產線已全面引進達明AI協作機器人解決方案，該解決方案深度整合精密運動控制與強大AI視覺技術，展現卓越的綜合AOI檢測能力。

廣達副總暨車載事業群總經理鍾素華副總表示，此次導入達明機器人的AI視覺與協作機器人解決方案，有助提升檢測流程的效率與穩定性。業績表現方面，達明5月營收1.56億元，月增9.5%，年增27%；前五月營收7.81億元，為同期最佳，年增5.5%。

展望2026年，達明董事長何世池表示，全球經濟仍將面臨多項挑戰，主要經濟體政經發展仍有諸多變化，達明以審慎態度快速應變，確保營運穩健。

達明總經理陳尚昊先前指出，達明憑藉差異化技術與服務優勢，客戶接受度持續提升，對全年營運成長仍具信心。