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匯率期 謹慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理

近期匯率期貨市場主軸，仍圍繞在美元強勢與日圓貶值壓力之間的拉鋸。受到美國經濟數據仍具韌性、通膨壓力尚未完全降溫，以及市場重新提高對聯準會偏鷹政策的預期影響，美元指數延續偏強走勢。

相較之下，日本即使已經進入升息循環，但整體利率水準仍明顯低於美國，使日圓持續面臨利差壓力。從近期的市場表現來看，美元兌換日圓一度升破162，來到近40年低位附近，也使市場開始提高對日本官方干預匯市的預期。

若後續美元兌換日圓進一步接近165附近，市場對日本進場干預的敏感度可能將明顯升高，短線日圓期貨也容易出現急漲急跌的波動。

後續觀察重點，在於美國就業與通膨數據是否持續支持聯準會偏鷹立場，以及日本官方是否針對日圓弱勢採取實際干預。若美國數據維持強勁，美元指數仍有機會維持高檔震盪；反之，若數據轉弱，或日本干預力道升高，美元兌日圓可能出現快速修正。操作上仍需留意政策消息與經濟數據帶來的短線波動風險。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度投資風險，請投資人應衡量投資能力，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美元指數 聯準會 日本

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