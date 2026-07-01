行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而國民黨、民眾黨也爭相提出自己的版本，主要爭議在於預算編列方式，究竟要採用特別預算或年度預算。不過三政黨皆支持無人機法案，相關概念股1日續強，其中雷虎再衝出第三根漲停板，攻至186元，邑錡（7402）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）也都漲停亮燈。

2026-07-01 12:33