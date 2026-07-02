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東方風能可望逐季升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞洲離岸能源暨AI海纜基建服務龍頭東方風能（7786）昨（1）日表示，歐洲油氣田開發需求持續升溫，天然氣相關業務將成為未來五年主要成長動能之一。東方風能今年底將攜手挪威DeepOcean拓展歐洲天然氣市場，並同步布局東南亞離岸能源商機。

另外，與中華電信合作的AI通訊海纜專案也進入主要認列階段，預計於第2季完成建置，初估可挹注約20億元營收，營運動能持續強化。

法人估，隨著船隊陸續投入營運，東方風能今年營運可望逐季增溫，全年有機會賺逾一個資本額。

值得注意的是，東方風能已連續四個月營收呈年月雙增走勢，除了海事工程進入施工旺季，船舶租賃業務回溫，中華電信「台澎金馬四號海纜建置案」也進入認列高峰期，在離岸工程及AI通訊海纜雙主軸推動下，第2季營收可望優於上季及去年同期。

目前，東方風能持有及自營船隊共17艘（含興建中五艘），規模為台灣第一。現有船型涵蓋重型工程支援船、海纜安裝船、運維支援船、人員運輸船及大型拖船等，具備離岸風電施工、海纜工程與海事運維等完整服務能力。

東南亞 中華電信 歐洲

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