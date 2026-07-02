汽機車零組件廠豐祥-KY（5288）近年切入AI伺服器、5G及散熱相關產品，其中伺服器機構件代工業務自第2季起陸續投入生產，後續將依客戶量產時程逐步放量，全年出貨動能預期將集中於下半年，有望挹注營運表現。

此外，公司自主研發的機櫃目前仍處於客戶認證階段，待認證完成後，預期明年可進一步挹注營運成長動能。

豐祥於本業也呈現穩健的成長態勢，北美休閒車輛市場方面，豐祥表示，去年美國關稅政策調整後，客戶供應鏈再度重組，公司受惠於轉單效益，部分原本規劃在中國生產的訂單轉移至豐祥。相關新開發案及移轉訂單自去年第4季起陸續量產，並延續至今年。

此外，隨著北美休閒車市場需求逐步回溫，零組件庫存已回到健康水位，今年以來客戶拉貨力道明顯增強，公司預期今年全年休閒車業務將維持穩健成長。