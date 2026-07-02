證交所放送反詐洋芋片

為持續深化全民防詐意識，臺灣證券交易所自今年4月啟動「5D反詐行動」第三波宣傳，繼4月16日萬人參與的「反詐終極密碼挑戰」網站活動後，昨（1）日再推出跨界實體宣導品「反詐洋芋片」，並攜手證券商共同推廣，7月6日起於全台證券商據點限量發送，透過多元宣導方式，呼籲民眾面對投資訊息時「凍ㄟ！先Check一下！」，養成主動查證習慣。

證交所表示，本次推出的「反詐洋芋片」採用特殊包裝設計，外觀刻意不標示口味，希望藉由熟悉的零食體驗，引導民眾停下動作、翻看包裝資訊，將「先查看、再判斷」的行為與防詐觀念連結。

透過這項設計，證交所希望讓民眾在日常生活中建立「凍ㄟ！先Check一下！」的反射動作，將「實體查證」的動作轉化為內在的心理警覺，當未來接觸到可疑投資訊息時，大腦便能瞬間跳出「凍ㄟ！先Check一下！」的關鍵字，主動進行查證，將詐騙拒於門外。

配合「反詐洋芋片」推出，證交所官方臉書粉絲專頁於7月1日至7月3日舉辦為期三天的「反詐洋芋片快閃抽獎」活動。民眾只要在活動貼文下方留言指定口號「我要反詐洋芋片！」，並標記一位好友，就有機會獲得「反詐洋芋片」三包，預計抽出100名幸運兒。