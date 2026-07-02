三福化新藥臨床進度報捷

三福化（4755）旗下三福生醫轉投資新藥公司新藥臨床進度報捷。該公司表示，骨髓移植新藥臨床進度在美國、中國大陸均持續推進中，目前進展順利；並已啟動IPO計畫，規劃於今年下半年以簡易公開發行登錄興櫃，預估年底前應可完成相關作業。

三福化表示，三福生醫旗下骨髓移植新藥，目前在美國、中國臨床試驗均持續進行中，其中，已向美國申請第三期臨床試驗，中國市場則進行第二期2B臨床試驗，目前進度均符合預期。

除骨髓移植藥物外，三福生醫也正評估其他新藥產品，第二起新藥產品目前是與美國約翰霍普金斯大學團隊合作的卵巢癌藥物，目前也在測試於腎臟等不同癌症動物適應狀況。

三福生醫於去年3月由三福化分割成立，目前三福化持股三福生醫約58%。三福生醫專注整合全球研發資源與人工智能（AI）創新技術，聚焦於癌症、自體免疫與眼科疾病三大疾病領域，致力開發具創新臨床機制之化學小分子新藥。