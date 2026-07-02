鋼筋價變盤 台廠警戒

鋼筋價格鬆動持續下探，國內相關廠家昨（1）日交易出現「變盤」情況，每公噸報價再降200元，並提供100元出貨獎金，實際交易價降至每公噸1.71萬元，是否衍生骨牌效應、價格持續向下備受關注，豐興（2015）、威致等上市電爐廠警戒。

上市鋼廠主管說，區域鋼筋廠急著降價求售，主要反映近期市場買氣持續疲弱，交易量明顯縮減，加上梅雨及颱風季節影響工地施工進度，鋼筋出貨速度不如預期，鋼廠面臨庫存及出貨雙重壓力，因此透過降價與出貨獎金並行，希望刺激盤商提貨，提高市場成交量。

南部鋼筋大盤售價逐步下修，向每公噸1.71萬元靠攏，需求未明顯改善前，以價格換取成交量，已成為許多鋼廠不得不採取的策略，但深怕陷入削價惡性競爭的困局，可能強化市場觀望氣氛，下游客戶期待價格持續下跌，延後採購決策，短期恐使成交量更趨保守。

上市鋼廠主管指出，周一（6月29日）鋼筋才開盤，部分鋼廠周三（7月1日）宣布第二次調整盤價，顯示市場變化速度超乎預期，南部新價格較中部鋼廠便宜400元，南北價格差距再度擴大，也讓中部市場承受更大的競爭壓力。

豐興長期扮演國內鋼筋價格指標角色，若維持現有價格，南北價差將持續存在；若跟進修正，則可能帶動全台鋼筋價格同步進入整理階段。此外，以建築結構鋼材為主力的東鋼，也將密切觀察市場需求變化及公共工程出貨情況，適時調整接單與價格策略。

從供需面來看，目前國際廢鋼價格雖未出現大幅崩跌，鋼筋生產成本仍具一定支撐，但第3季本就是鋼鐵傳統淡季，短期內，鋼廠面臨考驗，未來若需求未能隨雨季結束而回溫，不排除市場仍有進一步修正空間。豐興、威致、東鋼等指標鋼廠接下來如何因應，不僅將影響國內鋼筋價格走勢，也將左右建築用鋼市場的景氣表現。