電動馬達龍頭廠富田電機（4590）持續加速推進無人機等低空載具市場布局，今年起「無稀土永磁馬達」技術正式啟動，並已陸續取得國內以及美系、歐系大廠無人機訂單，進入訂單落地與實質量產階段。

目前，富田在銅鑼廠已有二條無人機動力模組生產線。而因應客戶訂單暢旺，投資約3,000萬元新增的一條量產化產線，預計7月底完工、8月投產出貨，整體產能規模將由目前的年產能8萬顆，一舉拉升至30萬顆，打造全台最大無人機馬達生產基地。

由於單一機種客戶需求可能高達20萬顆動力馬達，專用產線的設立，將助攻富田今年營收走出谷底，迎來強勁反彈。法人估，富田今年營收可望有雙位數增長。富田累計前五月合併營收4.49億元、年減21.3%。

富田董事長張金鋒稍早在法說會中表示，富田朝「AI相關應用終端產品的動力模組」轉型升級，陸續開花結果，除了無人機動力模組之外，機器狗關節動力模組、5噸物流車動力模組等都將在第4季出貨，下半年營運展望樂觀。

在航太科技方面，富田10月將申請AS9100D航太品質認證，搶攻航太及低空載具市場。另外，新成立的小型化業務部門，則專注於高精度、輕量化的馬達產品開發，並成功切入無人機（UAV）及低軌衛星球應用的代工服務。

富田宣布自今年起停用來自中國的稀土原料，並透過與中鋼成立的聯合實驗室，利用中鋼的高磁通、低鐵損電磁鋼，共同開發無稀土馬達技術，另與日本大廠合作，採購日製磁鐵，轉向非紅供應鏈。

富田已成功將電動車磨練出來的「工規」技術，升級至「軍規與航太」標準，陸續推出超過15款高精度、輕量化的無人機動力模組產品，涵蓋軍用、商用、農用、巡防及載人空中飛行器等，並取得國內及北美2家大廠訂單，且已小量出貨，近期拓展歐洲市場也有斬獲。

法人表示，該領域產品將於未來兩年逐步放量，帶動毛利結構向上，預期將成為公司關鍵成長動能，而與張量科技合作開發的低軌衛星球型馬達，也已經陸續出貨。